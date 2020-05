Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 140520-372: Arbeitsunfall mit tödlichem Ausgang

Bergneustadt (ots)

Tödliche Verletzungen hat am Mittwoch (13. Mai) ein 54-jähriger Gummersbacher bei einem Arbeitsunfall in einer Bergneustädter Firma erlitten. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei und des hinzugezogenen Amtes für Arbeitsschutz war der Mann am frühen Nachmittag von einem Maschinenteil eines Schweißrobotors getroffen worden. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass Rettungskräfte ihm nicht mehr helfen konnten.

