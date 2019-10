Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Friseursalon

Bocholt (ots)

Auf einen Friseursalon an der Dinxperloer Straße hatte es ein bisher unbekannter Täter am Dienstagabend abgesehen. Eine Anwohnerin hörte gegen 22:50 Uhr verdächtige Geräusche. Beim Blick aus dem Fenster sah sie eine männliche Person aus dem Friseursalon kommen und in Richtung Innenstadt weggehen. Der etwa 185 Zentimeter große, kräftige Mann trug dunkele Kleidung und einen grauen Hoodie. Der Täter hatte die Eingangstür zum Geschäft aufgehebelt und den Salon durchsucht. Angaben zur Diebesbeute liegen derzeit nicht vor.

Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

