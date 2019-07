Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen: Verursacher entfernt sich... Polizei sucht daher Zeugen

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zeugen sucht die Wieslocher Polizei zu einem Vorfall, der sich am Montagfrüh auf der L 598/K 4156 ereignet und sich der Verursacher unerlaubt entfernt hat. Ein Autofahrer war gegen 7.30 Uhr auf der L 598 von Walldorf kommend in Richtung Heidelberg gefahren, wollte nach rechts abbiegen, musste aber wegen eines Ampelrückstaus anhalten. Während des Wartens drängte sich ein bislang unbekannter Autofahrer rechts vorbei, so dass es in der Folge zur Berührung der Autos kam. Der Fahrer kümmerte sich allerdings nicht und setzte seine Fahrt unbeeindruckt fort.

Nach bisherigen Erkenntnissen müsste es sich um einen silbernen VW oder Audi mit dem Kennzeichen HD-R... gehandelt haben.

Die Beamten des Polizeireviers Wiesloch haben zwischenzeitlich die Ermittlungen aufgenommen und erhoffen sich von den ebenfalls haltenden Autofahrern Hinweise auf den Flüchtigen. Diese Hinweise werden unter Tel.: 06222/57090 entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell