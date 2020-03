Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Schermbeck (ots)

Am Montag, den 30.03.2020, gegen 19:00 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Schermbeck. Eine 66-jährige Pkw-Fahrerin aus Dorsten befuhr die untergeordnete Freudenbergstraße aus Richtung Schermbeck Ortsmitte kommend in Fahrtrichtung B58 (Freudenbergstraße) und beabsichtigte dort nach links auf die übergeordnete Bundesstraße mit Fahrtrichtung Haltern abzubiegen. Beim Abbiegen übersah sie eine 48-jährige Pkw-Fahrerin aus Wesel, welche mit ihrem Fahrzeug die B58 aus Richtung Haltern in Fahrtrichtung Wesel befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Kollision wurde die 66-jährige Frau schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die 48-jährige Frau und ihr 51-jähriger Beifahrer aus Haltern wurden leicht verletzt. Alle drei Personen wurden mit Rettungswagen örtlichen Krankenhäusern zugeführt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallörtlichkeit gesperrt und der Verkehr abgeleitet. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Die Kraftfahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden.

