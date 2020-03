Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbruch in Parfümerie

Weitere Zeugen gesucht

Moers (ots)

Am Sonntagabend gegen 22.55 Uhr hörte ein Zeuge an der Steinstraße einen Knall und bemerkte vier Unbekannte, die in Richtung Klosterstraße wegrannten. Die Männer hatten die Scheibe einer Parfümerie eingeschlagen und waren eingebrochen. Ob und was die Unbekannten gestohlen haben, kann noch nicht gesagt werden.

Beschreibung der Personen:

1. Person: 170 - 190 cm groß, gelbe Jacke, dunkle Hose, schwarze Mütze und schwarze Schuhe.

2. Person: 170 - 190 cm groß, schwarze Kleidung, trug ein rotes Tuch vor dem Gesicht, weiße Schuhe und schwarze Kapuze.

3. Person: Trug eine blaue Jeans, weiß/schwarze Schuhe, schwarze Jacke mit Kapuze und eine grüne Tasche.

4. Person: Bekleidet mit hellen Schuhe, heller Jeans und schwarzer Jacke.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell