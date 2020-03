Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Wesel (ots)

Am frühen Montagmorgen gegen 05.20 Uhr hörte eine 39-jährige Anwohnerin Bohrgeräusche an der Grünstraße, die offenbar aus einem Kiosk kamen. Als sie aus dem Fenster sah, bemerkte sie einen Unbekannten, der sich an der Tür des Kiosk zu schaffen machte.

Sie alarmierte daraufhin einen 39-jährigen und einen 20-jährigen Mitbewohner.

Beide beobachteten einen Mann, der mit einer Akkubohrmaschine an dem Türschloss bohrte. Zudem hatte der Mann das Werbeschild für den Kiosk vor die Tür gestellt, damit er bei seinem Einbruchsversuch nicht von der Straße zu sehen war.

Als ein zwischenzeitlich von der Zeugin alarmierter Streifenwagen erschien, rannte der Einbrecher plötzlich los. Beide Zeugen verfolgten den Ganoven und stoppten den Mann, der daraufhin Pfefferspray einsetzte und versuchte, den 20-Jährigen mit der Akkubohrmaschine zu verletzten.

Die Polizeibeamten nahmen den Einbrecher, einen 28-jährigen Weseler, vorläufig fest. Den leicht verletzten 20-Jährigen brachte ein Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Den renitenten Einbrecher erwartet nun ein Strafverfahren.

