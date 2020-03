Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Überfall auf Tankstelle -Täter flüchtig-

Moers (ots)

Am Samstag, 28.03.2020, gegen 21:36 Uhr kam es zu einem Überfall auf eine Star Tankstelle in Moers auf der Lintforter Straße. Zwei maskierte Täter überfielen eine Star-Tankstelle in Moers. Die anwesende 30-jährige Angestellte der Tankstelle wurde aufgefordert, die Kasse zu öffnen und die Einnahmen auszuhändigen. Die 30-Jährige kam der Aufforderung nach und übergab die Einnahmen. Zur Höhe der Beute können noch keine genauen Angaben gemacht werden. Nach den Angaben der Angestellten waren die Täter unbewaffnet. Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden. 1.Täter: männlich, ca. 20-30 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß, sehr dünn, kurz rasierte Haare. Bekleidung: khaki grüne Basecap, rotes Bandana mit weißem Muster, schwarzes Oberteil mit weißem Logo auf der linken Brust, weiße Latexhandschuhe, khaki grüne Hose, dunkle Schuhe, fließend deutsche Sprache mit latent osteuropäischem Akzent 2.Täter: männlich, ca. 20-30 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß, sehr dünn. Bekleidung: dunkle Basecap, weißes Bandana , schwarze Kapuzenjacke, dunkle Handschuhe , dunkle Hose, dunkle Sneaker, fließend deutsche Sprache

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kreispolizeibehörde Wesel unter der Telefonnummer: 02841-1710

