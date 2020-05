Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Heidelberg (ots)

Schwer verletzt wurde am Freitagmorgen ein Pedelec-Fahrer auf der Wieblinger-Straße als er beim Abbiegen von einem Pkw erfasst wurde. Eine 45-Jährige fuhr um 7.40 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Wieblingen und überholte dabei einen vor ihr fahrenden Pkw. Als sie im Anschluss mit ihrem Opel noch einen 49-jährigen Pedelec-Fahrer überholen wollte, bog dieser im selben Moment nach links in Richtung eines Feldweges ab. Beim heftigen Zusammenstoß wurde der Zweiradfahrer auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte anschließend auf den Boden. Der 49-Jährige wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt und kam in Krankenhaus. Die Unfallermittler des Verkehrsdienst Heidelberg haben die Ermittlungen aufgenommen.

