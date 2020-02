Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Um Euro gebeten und Geld gestohlen

Isselburg (ots)

Einem Trickdiebstahl zum Opfer gefallen ist am Samstag ein Mann in Isselburg. Der 70-Jährige hatte gegen 11.15 Uhr an einem Geldautomaten in einer Bank an der Minervastraße Bargeld abgeholt. Beim Verlassen des Gebäudes sprach ihn ein Unbekannter an und bat um einen Euro zum Telefonieren. Als der Isselburger daraufhin Kleingeld aus seinem Portemonnaie nehmen wollte, redete der Unbekannte immer wieder auf ihn ein und griff auch in das Münzfach. Im Nachhinein stellte der 70-Jährige fest, dass der Täter unbemerkt die Scheine aus der Geldbörse gestohlen hatte. Der Täter war etwa 30 Jahre alt, schlank und circa 1,80 bis 1,85 Meter groß. Hinweise an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Die Polizei warnt erneut vor den äußerst geschickten Dieben. Bewahren sie ihre Wertsachen immer sicher auf und gewähren sie fremden Personen keinen Zugriff auf ihr Portemonnaie. Weitere Hinweise finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl-und-einbruch/taschendiebstahl/

