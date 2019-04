Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Räderdiebe schlagen in drei Stadtteilen zu

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wolfsburg (ots)

OT Detmerode, John-F.-Kennedy-Allee 25.04.2019, 23.00 Uhr - 26.04.2019, 06.00 Uhr

OT Detmerode, Hermann-Ehlers-Straße 25.04.2019, 23.00 Uhr - 26.04.2019, 07.00 Uhr

OT Alt Wolfsburg, Neue Reihe 25.04.2019, 23.00 Uhr - 26.04.2019, 07.00 Uhr

OT Teichbreite, An der Teichbreite 25.04.2019, 23.00 Uhr - 26.04.2019, 06.00 Uhr

In insgesamt drei Wolfsburger Stadtteilen kam es in der Nacht zu Freitag zum Diebstahl von hochwertigen PKW-Rädern.

Die Diebe schlugen dabei im Ortsteil Detmerode in der John-F.-Kennedy-Allee und der Hermann-Ehlers-Straße, in Alt-Wolfsburg in der Straße Neue Reihe und im daran angrenzenden Stadtteil Teichbreite in der Straße An der Teichbreite zu.

Abgesehen hatten es die Gesuchten dabei in allen Fällen auf originale 19 Zoll-Alufelgen mit entsprechender Bereifung von den sportlichen Modellvarianten des VW Golf, also die Baureihen "R", "GTI" und das neue Sondermodell "GTI TCR". Die Felgen tragen die internen Namensbezeichnungen "Pretoria" und "Reifnitz".

In allen Fällen wurden die Fahrzeuge der Geschädigten, diese waren von den Besitzern auf angrenzenden Hausparkplätzen und in der Neuen Reihe in einer Tiefgarage, abgestellt worden, auf Betonpflastersteine aufgebockt. Danach konnten die Radbolzen entfernt, die Räder demontiert und entwendet werden. Auch die werksseitig verbauten Sicherungseinrichtungen an den Radbolzen konnten die Täter dabei überwinden.

Bei ihrer Tat in der Straße An der Teichbreite scheinen die Diebe jedoch gestört worden zu sein. Hier wurden nur die zwei Hinterräder entwendet.

Die Schadenshöhe beträgt pro vollständigem Radsatz mindestens 2.500 Euro. In Einzelfällen kann die Summe jedoch auch höher ausfallen, da die Fahrzeuge zum Teil erst wenige Wochen alt sind.

Die Polizei Wolfsburg bittet Anwohner, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte bemerkt haben, sich mit der Wache in Heßlinger Straße unter der Telefonnummer 05361-46460 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Henrik von Wahl

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

E-Mail: pressestelle (@) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell