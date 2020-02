Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Wohnmobil entwendet

Bocholt (ots)

Ein Wohnmobil haben Unbekannte in den vergangenen Tagen in Bocholt-Mussum gestohlen. Das Fahrzeug hatte auf einem Firmengelände an der Straße Harderhook gestanden. Dort kam es zwischen dem vergangenen Sonntag, 16.02.2020, 13.00 Uhr, und Freitag, 08.00 Uhr, zu der Tat. Beim gestohlenen Wohnmobil handelt es sich um ein weiß lackiertes Fahrzeug vom Typ Knaus K 250 L mit BOH-Kennzeichen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

