Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher scheitern

Bocholt (ots)

Die Alarmanlage schlug sie vermutlich in die Flucht: Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag versucht, in einen Getränkemarkt in Bocholt einzubrechen. Die Täter hatten sich gegen 03.45 Uhr an einer rückwärtigen Tür des Gebäudes an der Münsterstraße zu schaffen gemacht. Dabei lösten sie einen Alarm aus. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

