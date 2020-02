Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Radfahrer am Kreisverkehr übersehen

Vreden (ots)

Ein 53 Jahre alter Radfahrer hat am Donnerstag in Vreden bei einem Unfall leichte Verletzungen erlitten. Ein 81-jähriger Vredener war gegen 11.30 Uhr mit seinem Wagen von der Bahnhofstraße kommend in den Kreisverkehr Bahnhofstraße/Winterswijker Straße/Up de Bookholt eingefahren. Dabei hatte er den Radler übersehen, der den Kreisverkehr befuhr und auf der Radfahrerfurt gerade die Einmündung Bahnhofstraße passieren wollte. Der Radfahrer prallte gegen den Pkw und kam zu Fall. Er suchte eigenständig einen Arzt auf. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 600 Euro.

