Polizei Mettmann

POL-ME: Klimaschutz-Demonstrationen lassen Verkehrsprobleme erwarten - Kreis Mettmann - 1909100

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Für Freitag, den 20. September 2019, rufen Organisationen und Protestbewegungen, darunter auch "Fridays for Future", bundes- und weltweit zur demonstrativen Teilnahme am Weltklimatag 2019 auf. Deshalb werden an diesem Tag auch im Kreis Mettmann gleich mehrere entsprechende Versammlungen und Aufzüge erwartet.

Der Kreispolizeibehörde Mettmann, als zuständiger Versammlungsbehörde für alle zehn Städte des Kreises Mettmann, wurden dazu bisher insgesamt vier Versammlungen unter freiem Himmel angemeldet. In Wülfrath, Ratingen, Haan und Hilden wollen jeweils mehrere hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer Aufzüge durchführen, um vor den Folgen des Klimawandels zu warnen und gegen eine Verharmlosung des Problems zu protestieren. Die ordnungsgemäß angemeldeten, nach Kooperationsgesprächen mit den jeweils Verantwortlichen bestätigten Versammlungen, werden unter Beachtung der zuvor abgestimmten versammlungsrechtlichen Hinweise überwiegend auf öffentlichen Verkehrsflächen stattfinden. Dabei sind unvermeidbare Verkehrsbehinderungen zu erwarten. Hierauf weist die Polizei vorsorglich hin und bittet schon heute alle Verkehrsteilnehmer, sich bei frühzeitigen Weg- und Fahrtstreckenplanungen auf mögliche Behinderungen im Straßenverkehr einzustellen. Aufzugsstrecken und deren Umgebung sollten mit Fahrzeugen zu den angegebenen Versammlungszeiten nach Möglichkeit gemieden und weiträumiger umfahren werden.

Folgende Versammlungsorte und Aufzugstrecken sind bisher bekannt:

--- Wülfrath ---

angemeldeter Beginn: 11.15 Uhr

voraussichtliches Ende: noch offen

Versammlungsort / Auftakt: Fußgängerzone / Am Diek, Platz vor der Sparkasse

Zugweg: Am Diek / Fußgängerzone, über Wilhelmstraße, Zur Loev, Velberter Straße, Mettmanner Straße (Fahrbahn Richtung Wuppertal) und Wilhelmstraße zum Rathaus

Zwischenkundgebung: Am Rathaus / Rathaus

Zugweg Fortsetzung: Am Rathaus, über Mozartstraße, Düsseler Straße und Wilhelmstraße zur Fußgängerzone

Abschlusskundgebung: Am Diek / Fußgängerzone

--- Ratingen ---

angemeldeter Beginn: 11.30 Uhr

voraussichtliches Ende: 15.30 Uhr

Versammlungsort / Auftakt: Marktplatz/Fußgängerzone

Zugweg: Marktplatz, über Lintorfer Straße, Grabenstraße, Wiesenstraße, Philippstraße, Minoritenstraße, Grabenstraße, Wallstraße, Bechemer Straße, Hans-Böckler Straße, Fußweg an der Stadthalle vorbei bis Europaring und zum Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium, von dort zurück zur Stadthalle

Zwischenkundgebung: Stadthallenvorplatz

Zugweg Fortsetzung: vom Stadthallenvorplatz über die Hans-Böckler Straße bis zum Düsseldorfer Platz / Busbahnhof

Abschlusskundgebung: Düsseldorfer Platz (ZOB)

--- Haan-Mitte ---

angemeldeter Beginn: 12.30 Uhr

voraussichtliches Ende: 15.30 Uhr

Versammlungsort / Auftakt: Park Ville d'Eu, Königstraße

Zugweg: Königstraße, über Bismarckstraße, Kirchstraße, Königgrätzer Straße, Am Ideck, Kampstraße, Alleestraße und Nordstraße

Zwischenkundgebung: Am Hühnerbach / Nordstraße

Zugweg Fortsetzung: Nordstraße, über Feldstraße, Dieker Straße, Schillerstraße, Kaiserstraße und Königstraße

Abschlusskundgebung: Park Ville d'Eu

Besonderheit: Der Aufzug findet teilweise auf den an diesem Tag bereits eingerichteten Umleitungsstrecken für die Haaner Kirmes statt, welche am Folgetag offiziell beginnt.

--- Hilden ---

angemeldeter Beginn: 08.00 Uhr

voraussichtliches Ende: 10.00 Uhr

Versammlungsort / Auftakt: Gerresheimer Straße, in Höhe Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Zugweg: Gerresheimer Straße, über Berliner Straße (B 228), Hochdahler Straße

Zwischenkundgebung: Berliner Straße / Hochdahler Straße

Zugweg Fortsetzung: Hochdahler Straße, über Mittelstraße, Fritz-Gressard-Platz, Klotzstraße, Benrather Straße / B 228, Otto-Hahn-Straße

Abschluss: S-Bahnhof Hilden, gemeinsame Abreise zu einer Versammlung in Düsseldorf

Die Kreispolizeibehörde Mettmann wird am Veranstaltungstag selbstverständlich verkehrssichernde und verkehrsregelnde Maßnahmen im Umfeld der angemeldeten Versammlungen und Aufzüge durchführen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell