POL-ME: Wohnungsbrand am Bleicherhof: Polizei geht von technischem Defekt aus - Ratingen - 1909099

Polizei Mettmann

Wohnungsbrand am Bleicherhof: Polizei geht von technischem Defekt aus - Ratingen - 1909099

Mettmann

In der Nacht zu Dienstag (17. September 2019) brannte es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße "Bleicherhof" in Ratingen-Mitte. Die Feuerwehr Ratingen berichtete darüber aktuell in ihrer Pressemeldung vom 17. September 2019: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70701/4376937.

Gegen 00:45 Uhr alarmierte die 46 Jahre alte Mieterin der Wohnung die Feuerwehr, da es in ihrer Wohnung brannte. Nach eigenen Angaben vernahm sie einen lauten Knall aus der Küche und habe dann gesehen, dass die Fenstervorhänge, die Fensterbank und die Spülmaschine brannten. Versuche, das Feuer vorab selber zu löschen, scheiterten. Die rasch eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten den Brand unter Kontrolle und verhinderten eine Ausweitung desselben.

Nach dem aktuellen Stand polizeilicher Erkenntnisse wird davon ausgegangen, dass ein technischer Defekt der Spülmaschine für den Brand verantwortlich ist.

Die 46-Jährige blieb unverletzt. In ihre Wohnung konnte sie nach dem Ende der Löscharbeiten aber aufgrund der dortigen Brandbelastungen nicht zurück. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 5.000,- Euro.

