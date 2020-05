Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Intensivmaßnahmen wieder angelaufen - gefährliches "Poser-Gehabe" möglichst schnell und konsequent eindämmen - in vier Wochen bereits 21 Fahrzeuge sichergestellt

Mannheim (ots)

Seit mehreren Jahren gibt es im Bereich der Innenstadt Beschwerden über unnötigen Motorenlärm, der die Anwohner um den Schlaf bringt und die Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigt. Dies hat dazu geführt, dass Spezialisten der Verkehrspolizei seit 2016 gezielt gegen diese Lärmverursacher vorgehen und die "EG-Poser" eingerichtet wurde.

Seit nunmehr vier Wochen, mit Beginn der wärmeren Jahreszeiten, hat die Verkehrspolizei in Mannheim die Intensivmaßnahmen in diesem Jahr gegen Poser wiederaufgenommen. Überwiegend junge Männer mit südosteuropäischem Migrationshintergrund drehen in den Abendstunden mit ihren aufgemotzten Autos Runde um Runde auf der "Poser-Meile" Kunststraße - Kaiserring - Fressgasse um den Leuten zu imponieren. Sie lassen unnötig den Motor aufheulen, fahren mit quietschenden Reifen an oder legen kurze Vollgas-Sprints hin. An teuren Karossen werden die eingebauten Klappenauspuffanlagen geöffnet, andere bauen akustische Sound Booster-Anlagen ein und lassen damit ihre untermotorisierten Fahrzeuge röhren wie ein Rennboliden. Ziel ist es, dieses gefährliche "Poser-Gehabe" wieder möglichst schnell und konsequent einzudämmen.

In den ersten vier Kontrollwochen wurden bereits 21 Fahrzeuge sichergestellt. Dabei fiel auf, dass die meisten Fahrer aus der gesamten Metropolregion und dem Raum Karlsruhe nach Mannheim kommen. Und der Trend beim Lärm geht eindeutig in Richtung Sportauspuffanlagen. Offensichtliche Manipulationen wie aufgeflexte Auspuffanlagen in den Vorjahren sind bisher kaum feststellbar.

Insgesamt wurden in diesem Zeitraum, vorwiegend zwischen Donnerstag und Sonntag, 263 Fahrzeuge und 246 Insassen kontrolliert. In 22 Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt. Wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis werden 63 Fahrer zur Anzeige gebracht. 42 Fahrer erhalten einen Bußgeldbescheid wegen unnötigem Lärm, hinzu kommen 19 Verwarnungen.

Allein am vergangenen Wochenende wurden acht Fahrzeuge sichergestellt. In sieben Fällen führten dabei zu hohe Lärmwerte der Sportauspuffanlagen zu der Betriebsuntersagung, in einem Fall war der Endschalldämpfer ausgeräumt worden.

Weitere Kontrollen der Fahnder der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Mannheim sind bereits in der Planung. Dabei werden die Kontrollen auch auf die Innenstadt von Heidelberg ausgeweitet.

Beschwerden von Bürgern werden weiterhin unter der bekannten Email-Adresse (mannheim.vd@polizei.bwl.de) entgegengenommen.

