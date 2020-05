Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Baumholder (ots)

Am Freitagmorgen gegen 07:30 Uhr rangierte ein bisher unbekannter Fahrer am neuen Wasch-Park im Bereich der Pfadsbach in Baumholder. Hierbei beschädigte er die Überdachung des Waschautomaten. Anschließend entfernte er sich unerlaubt. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Verursacher, dieser fuhr einen weißen Ford Transit mit roter Aufschrift.

