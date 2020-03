Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Feuerlöscher geleert und in Aa geworfen

Borken (ots)

Für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr hat am Dienstag ein 20-Jähriger in Borken gesorgt. Die Beamten waren gegen 16.10 Uhr von einem Zeugen auf einen Vorfall im Stadtpark hingewiesen worden: Aus einer Gruppe heraus habe ein junger Mann dort einen Feuerlöscher entleert und anschließend in die Aa geworfen. Als die Polizeibeamten am Ort des Geschehens erschienen, räumte der junge Borkener seine Tat ein. Die Feuerwehr kümmerte sich darum, die Folgen zu beseitigen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell