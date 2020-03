Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Trickdiebin stiehlt Portemonnaie

Bocholt (ots)

Die vermeintliche Helferin entpuppte sich als dreiste Diebin: Ein Unbekannte hat am Dienstag in Bocholt eine Seniorin bestohlen. Eine 77-Jährige wollte gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Wiesenstraße ihre Einkäufe im Auto verstauen, als die Frau sie ansprach. Die Unbekannte bot der älteren Frau ihre Hilfe an. Als sie sich kurz darauf entferntem, fehlte das Portemonnaie der Bocholterin. Beschreibung der Täterin: circa 40 Jahre alt, dunkle mittellange Haare, sprach deutsch mit Akzent und war bekleidet mit einem dunklen Mantel und einem bunten Schal. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

