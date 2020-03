POL-REK: 200304-1: Unbekannter Mann versprühte Reizstoff - Kerpen

Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

Der Unbekannte verletzte zehn Personen durch den Einsatz des Reizstoffs. Am Dienstag (03. März) gegen 13:15 Uhr vernahmen die Kunden eines Verbrauchermarktes an der Thaliastraße einen scharfen Geruch im Inneren des Geschäftes. Nur wenig später zeigten sich bei zehn Kunden im Alter von sieben bis 68 Jahren Symptome wie Atemnot, Husten, brennende und tränende Augen. Nach Zeugenangaben hatte ein unbekannter Mann zuvor Streit mit einer unbekannten Zeugin. Beide befanden sich im Geschäft, als der Mann ein Reizstoffsprühgerät auspackte und der unbekannten Zeugin nach einem Wortwechsel ins Gesicht sprühte. Sowohl der Tatverdächtige als auch die Zeugin entfernten sich anschließend aus dem Geschäft. Der Mann floh in Richtung eines Lebensmittelmarktes und fuhr danach mit einem silbernen Ford davon. Der Tatverdächtige war etwa 25 bis 30 Jahre alt, 180 bis 185 Zentimeter groß und korpulent. Er hatte einen Bart und gegeltes Haar. Er war mit einer blauen Hose, einem roten Pullover mit Nike-Emblem und grauen Schuhen bekleidet. Außerdem trug er eine schwarze Gürteltasche bei sich. Das Ladengeschäft musste etwa eine Stunde gelüftet werden, bis sich der Reizstoff verflüchtigt hatte und Kunden das Ladenlokal wieder betreten konnten. Das Kriminalkommissariat 22 sucht nun nach weiteren Zeugen und der unbekannten Frau, die vermutlich selbst verletzt wurde. Bitte wenden Sie sich unter der 02233-52-0 an die ermittelnden Beamten. (akl)

