Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200303-2: Einbrecher von Nachbarin vertrieben - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Montag (02. März) gegen 19:00 Uhr versuchten zwei Männer eine Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Hardtstraße aufzuhebeln. Die beiden Männer verursachten durch ihre Hebelversuche an einer Terrassentür im Garten Geräusche, die eine 65-jährige Nachbarin wahrnahm. Sie sah über den Zaun und rief den beiden Männern zu, dass sie verschwinden sollen. Die beiden Männer erschraken und liefen aus dem Garten in Richtung Mainstraße davon. Eine nähere Beschreibung war der Zeugin nicht möglich. Deshalb bittet das ermittlungsführende Kriminalkommissariat 13 um Mithilfe. Zeugen, die verdächtige Personen im Umfeld der Hardtstraße wahrgenommen haben, mögen sich telefonisch bitte unter der Rufnummer 02233-52-0 melden. (akl)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell