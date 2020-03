POL-REK: 200303-3: Quartett machte sich an Auto zu schaffen - Hürth

Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

Die Polizei hat am frühen Dienstagmorgen (03. März) vier junge Männer vorläufig festgenommen, die sich an einem Auto in der Friedenstraße zu schaffen machten.

Ein Zeuge meldete den Beamten gegen 02:45 Uhr mehrere verdächtige Personen auf dem Parkplatz vor der Festhalle in Gleuel. Vor Ort trafen die Polizisten auf vier alkoholisierte Personen im Alter zwischen 18 und 23 Jahren. Der 23-Jährige räumte ein, Fahrzeugteile aus einem geparkten Auto ausgebaut zu haben. Auf der Suche nach weiterem Diebesgut fanden die Beamten in dessen eigenem Auto Marihuana. Die Beamten nahmen den 23-Jährigen und die drei anderen Männer mit zu einer Polizeiwache und leiteten Strafverfahren gegen sie ein. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (nh)

