Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Blinker ausgebaut

Ahaus (ots)

Eine unangenehme Überraschung erwartete am Dienstag einen Autofahrer in Ahaus: Als er zu seinem geparkten Wagen kam, fehlten die beiden vorderen Fahrtrichtungsanzeiger. Der BMW hatte zwischen Montag, 21.30 Uhr, und Dienstag, 14.00 Uhr, auf einem Parkplatz hinter einem Schulgelände an der Straße "Am Aabach" gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

