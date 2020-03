Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Pedelecfahrerin schwer verletzt

Ahaus (ots)

Schwere Verletzungen hat eine 79 Jahre alte Pedelecfahrerin am Dienstag in Ahaus-Wüllen bei einem Unfall erlitten. Die Ahauserin befuhr gegen 16.35 Uhr den Pineweg in Richtung Borkener Straße. Ein 54-jähriger Ahauser wollte aus einem Wirtschaftsweg in den Pineweg abbiegen, übersah die Frau und touchierte mit seinem Wagen das Pedelec. Ein Rettungswagen brachte die gestürzte Ahauserin mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 200 Euro. Die Polizei rät vor dem Hintergrund des beschriebenen Unfallgeschehens erneut allen Rad- und Pedelecfahren zum Tragen von Helmen.

