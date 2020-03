Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbruch in Firma

Ahaus (ots)

Eine grüne Geldkassette mit Bargeld haben Einbrecher in der Nacht zum Dienstag erbeutet. Auf bislang unbekannte Weise gelangten die Täter in das Firmengebäude an der Industriestraße. Im Inneren hebelten sie einen Schrank auf und entwendeten die Kassette. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Ahaus entgegen: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell