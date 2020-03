Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Motorrollerfahrer verletzt sich leicht

Reken (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 58-jähriger Motorrollerfahrer am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Reken. Er befuhr gegen 11.35 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung L600. Ein vor ihm fahrender Motorrollerfahrer, ein 71-jähriger Mann, bremste an der Dorstener Straße seinen Roller ab. Dies bemerkte der 58-Jährige zu spät und fuhr auf. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus, dass er nach ambulanter Behandlung verlassen konnte. Der entstandene Schaden liegt circa bei 600 Euro.

