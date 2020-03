Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Vandalismus auf Parkplatz

Gronau (ots)

Zwei Begrenzungspfosten beschädigt und eine Fensterscheibe eines Gebäudes eingeworfen haben unbekannte Täter in Gronau. In der Nacht zum Dienstag trieben sie ihr Unwesen auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gronau entgegen: Tel. (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell