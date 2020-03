Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrüche in Imbiss und Gartenhaus

Gronau (ots)

Gleich zweimal kam es in der Nacht zum Dienstag in Gronau zu Einbrüchen. Unbekannte Täter hebelten an der Gildehauser Straße die Tür eines Imbisscontainers auf und erbeuteten eine Videoüberwachungskamera. An der Kaiserstiege öffneten die Einbrecher gewaltsam das Vorhängeschloss eines Gartenhauses und entwendeten einen Laubbläser der Marke Stihl, eine elektrische Sense und eine Motorheckenschere. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gronau entgegen: Tel. (02562) 9260.

