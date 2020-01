Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Drei Führerscheine nach Trunkenheitsfahrten sichergestellt

Kreis Euskirchen (ots)

In Weilerswist, Euskirchen und Bad Münstereifel mussten Autofahrer ihre Führerscheine abgeben, da sie unter Alkoholeinwirkung gefahren waren. In einem Fall war die Fahrt in einem Feld, in einem anderen im Straßengraben geendet. Glücklichen Umständen ist es zu verdanken, dass nicht mehr passierte.

