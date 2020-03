Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Wer kann Hinweise über den Verbleib des Schmuckes geben?

Gronau (ots)

Die Polizei veröffentlicht Fotos von Schmuckstücken, die Täter bei einem Einbruch in einem Wohnhaus an der Hindenburgstraße in Gronau erbeuteten. Die Tat ereignete sich am Samstagnachmittag, 01.02.2020: Die Einbrecher schlugen ein Fenster im Erdgeschoss ein und verschafften sie so gewaltsam Zugang zum Haus. Wer kann Hinweise geben über den Verbleib der Ringe und Halsketten? Zu den Fotos gelangen Sie hier: https://polizei.nrw/fahndungen/gesuchte-gegenstaende/gronau-tageswohnungseinbruch

