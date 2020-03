Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Alkoholisiert gefahren

Ohne Führerschein

Gronau (ots)

Alkoholisiert sein Fahrzeug geführt hat ein 39-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Dienstag in Gronau. Polizeibeamte stoppten den Niederländer im Stadtgebiet und stellten bei der Kontrolle Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Test wies auf eine Blutalkoholkonzentration von mehr als zwei Promille hin. Ein Arzt entnahm dem Fahrer im Krankenhaus eine Blutprobe, um den Alkoholkonsum exakt nachweisen zu können. Der Niederländer war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

