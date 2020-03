Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebin erbeutet Portemonnaie und Bargeld

Bocholt (ots)

Gleich zweimal erbeutete eine Trickdiebin am Montag Bargeld von älteren Frauen. Am Montagmittag sprach die Diebin eine 90-Jährige vor einem Verbrauchermarkt an der Markgrafenstraße an. Die Täterin ging ihr bis zur Wohnung nach und betrat diese dann auch. Aus einer Umhängetasche entwendete die junge Frau ein schwarzes Lederportemonnaie und Bargeld. Gegen 17.30 Uhr versuchte die Diebin eine 70-jährige Frau abzulenken und wühlte vor einem Verbrauchermarkt am Niederbruch in deren Einkaufstaschen. Die Bocholterin setzte sich verbal zur Wehr und verscheuchte die Täterin. Diese fuhr ihr jedoch mit dem Fahrrad bis zu ihrem Wohnhaus nach und ging gegen den Willen der Geschädigten mit ins Haus. Die 70-Jährige forderte die Fremde lautstark auf zu verschwinden und drängte sie nach draußen. Erst im Anschluss fiel der Seniorin auf, dass ihre Geldbörse samt Bargeld fehlte. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. Ermittlungen führten die Beamten zu einer 27-jährigen Frau aus Bocholt, die bereits polizeilich wegen ähnlichen Delikten aufgefallen ist. Auf Grund der Vorgehensweise und der Nähe der Tatorte ist davon auszugehen, dass es sich bei beiden Diebstählen um die gleiche Täterin handelt. Personenbeschreibung: weiblich, circa 1,65 Meter, südländisches Aussehen, schwarze Haare. Zur Tatzeit trug sie schwarze Kleidung, einen beigen Mantel und ein buntes Kopftuch. Sie war mit einem weiß lackierten ramponierten Fahrrad unterwegs und sprach gebrochen Deutsch. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

