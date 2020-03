Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Einbrecher stehlen Rasenmäher

Borken (ots)

Einen Benzinmotorrasenmäher haben Einbrecher in den vergangenen Tagen in Borken-Gemen gestohlen. Das grüne Gerät der Marko Sabo hatte im verschlossenen Lagerraum einer Schule am Röwekamp gestanden. Um hineinzukommen, brachen die Täter ein Vorhängeschloss auf. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 13.00 Uhr, und Montag, 10.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

