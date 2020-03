Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Flasche gegen Auto geworfen

Vreden (ots)

Mutwillig beschädigt hat ein Unbekannter am vergangenen Wochenende ein parkendes Auto in Vreden. Der Täter warf eine Bierflasche gegen den Wagen, der auf einem Parkplatz an der Straße Up de Bookholt gestanden hatte. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 700 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 16.00 Uhr, und Montag, 09.10 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

