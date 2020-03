Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Angetrunkener Radfahrer bei Sturz verletzt

Rhede (ots)

Mit seinem Rad gestürzt ist ein alkoholisierter Radfahrer in der Nacht zum Sonntag auf dem Paßkamp in Rhede. Bei der Aufnahme des Unfalls gestand der Leichtverletzte ein, am Vorabend Alkohol konsumiert zu haben. Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und stellten überdies den Führerschein des 24-jährigen Düsseldorfers sicher. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

