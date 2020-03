Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Beim Wenden kollidiert

Bocholt (ots)

Folgenreiches Wendemanöver: Eine 22 Jahre alte Autofahrerin befuhr am Sonntag gegen 21.40 Uhr die Schwanenstraße in Bocholt stadtauswärts. Als die Bocholterin ihren Wagen wenden wollte, steuerte sie nach rechts und wollte aus einer Einfahrt nach links zurück in die Schwanenstraße fahren. Dabei übersah sie den Wagen eines 23-jährigen Bocholters, der hinter ihr die Schwanenstraße ebenfalls stadtauswärts befahren hatte. Es kam zu einer Kollision, deren Wucht das Auto der Frau gegen ein am Fahrbahnrand parkendes Fahrzeug schleuderte. Ein Rettungswagen brachte die 22-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 4.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell