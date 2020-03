Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Kiosk eingebrochen

Bocholt (ots)

Zigaretten hat ein Einbrecher in der Nacht zum Montag aus einem Kiosk in Bocholt gestohlen. Der Täter hatte sich mit Gewalt Zugang zu dem Verkaufsraum am Busbahnhof verschafft: Um hineinzukommen, hatte der Unbekannte eine Tür aufgehebelt. Zu dem Einbruch ist es gegen 03.15 Uhr gekommen: Ein Zeuge hatte zu dieser Zeit entsprechende Beobachtungen gemacht und daraufhin die Polizei verständigt. Der Einbrecher war von schlanker Statur und trug eine schwarze Jacke mit weißer Kapuze; er entfernte sich in Richtung Rebenstraße vom Tatort. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

