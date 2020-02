Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Hildesheim (ots)

(jpm)Mit einem Zeugenaufruf vom 14.02.2020, 07:49 Uhr, suchte die Polizei Hildesheim mit Fotos öffentlich nach einem Dieb, der im dringenden Tatverdacht steht, am 05.12.2019 einen Bargelddiebstahl in Diekholzen sowie zwei Geldbörsendiebstähle in Alfeld verübt zu haben.

Entsprechende Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Identifizierung des Tatverdächtigen führen, sind bisher nicht bei der Polizei eingegangen.

Jedoch haben die polizeilichen Ermittlungen zwischenzeitlich zur Identifizierung des Beschuldigten geführt. Demnach handelt es sich um einen 59-jährigen Mann, der vorliegenden Erkenntnissen zufolge überörtlich agiert und dessen Aufenthaltsort unbekannt ist. Maßnahmen zur Ergreifung der Person werden mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim abgestimmt.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell