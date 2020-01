Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Edewecht-Husbäke gesucht+++

Oldenburg (ots)

Am Montag, dem 20.01.20, gegen 08:30 Uhr, kam es in Edewecht, Ortsteil Husbäke, Hansaweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Ackerschlepper mit Anhänger den Hansaweg in Richtung Overlaher Straße. Ein ihm entgegenkommendes Fahrzeug fährt nicht weit genug rechts, so dass der Ackerschlepper mit seinem Fahrzeuggespann ausweichen musste und hierbei nach rechts von der Fahrbahn abkommt, wo er mit seinem Anhänger zwei Bäume touchiert. Das verursachende Fahrzeug entfernt sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Ackerschlepper und dem Anhänger entsteht ein geschätzter Schaden von 29.000- Euro. Zeugen des Unfalles werden gebeten sich bei der Polizei Edewecht unter Tel.: 04405-482220

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK Bad Zwischenahn

Telefon: +49(0)4403/927 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell