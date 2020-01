Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Geschäftseinbruch - Unbekannte entwenden fünf Fernsehgeräte +++

Oldenburg (ots)

Am frühen Montagmorgen erbeuteten unbekannte Einbrecher in einem Wettbüro an der Alexanderstraße fünf fabrikneue Fernsehgeräte.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge hebelten etwa um 2.50 Uhr drei Täter zunächst die Eingangstür zum Geschäft auf. Wenige Minuten, nachdem sie das Gebäude betreten hatten, verließen sie es wieder und kehrten etwa eine Stunde später zurück.

Hierbei trugen sie fünf noch originalverpackte Fernsehgeräte aus dem Geschäft und flüchteten in unbekannte Richtung. (83410)

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0441/790-4115.

