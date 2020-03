Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Vier Verletzte bei Zusammenstoß

Legden (ots)

Vier Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro stellen die Bilanz eines Unfalls vom Sonntag in Legden dar. Eine 22-Jährige war mit ihrem Wagen gegen 12.20 Uhr auf der Osterwicker Straße in Richtung L574 unterwegs. Als die Billerbeckerin die Einmündung erreichte, wollte sie ihre Fahrt in Richtung K33 fortsetzen. Dabei übersah sie das Fahrzeug einer 39-jährigen Legdenerin: Diese hatte die L574 aus Richtung Heek kommend befahren. Beide Fahrerinnen sowie zwei weitere Insassen im Auto der Legdenerin, eine 23-jährige Legdenerin und eine 21-Jährige aus Rosendahl, erlitten leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten alle Verletzten in ein Krankenhaus.

