Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

37170 Uslar, Menteweg

Dienstag, 31.12.2019; 13:35 Uhr

USLAR (TH) Am Dienstag, 31.12.2019, gegen 13:35 Uhr, ist es im Meinteweg in Uslar zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 46-jähr. Uslarer beabsichtete, mit einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine an einem am rechten Fahrbahnrand stehenden Pkw vorbeizufahren. Während des Vorbeifahrens fuhr der ebenfalls 46-jähr. Fahrer des Pkw los und es kam zu einem Zusammenstoß. Während der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei dem Fahrer der selbstfahrenden Arbeitsmaschine eine alkoholische Beeinflussung festgestellt werden. Auf der Dienststelle wurde dem Fahrer anschließend eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell