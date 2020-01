Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl einer Geldbörse in Spielhalle

Einbeck (ots)

Einbeck -vo. Stadt Einbeck, Hullerser Straße, Dienstag, 31.12.2019, 02.52 Uhr. Zwei unbekannte Täter entwenden in einer Spielhalle eine kurzfristig auf einem Spielautomaten abgelegte Geldbörse eines 73-jährigen Geschädigten aus Einbeck. Nach der Tat flüchten die beiden unbekannten Männer in unbekannte Richtung. Die Täter werden vom Geschädigten wie folgt beschrieben: Beide 18 bis 20 Jahre alt, schlank, einer blonde Haare und vermutlich Deutscher, der zweite Täter hatte ein südländisches Aussehen mit Bart und einem schwarzen Basecap auf dem Kopf. Die Geldbörse selber wurde dann am 01. Januar 2020 von einem Finder auf einem Flachdach in der Maschenstraße aufgefunden. Aus der Geldbörse fehlen noch der Personalausweis des Geschädigten und eine geringe Menge Mündgeld.

