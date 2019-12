Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 06.12.2019. Gemeinsame Presseerklärung der StA Göttingen und der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel

Salzgitter (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Göttingen und der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel.

Onlineerpresser in Haft

Im Auftrag der Zentralstelle Internet- und Computerkriminalität (Cybercrime) der Staatsanwaltschaft Göttingen ermittelt seit Anfang November die Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel gegen einen 48-jährigen aus Krefeld (NRW).

Ihm wird zur Last gelegt, auf einer sozialen Internetplattform eine 43-jährige Frau aus dem Raum Salzgitter mit kompromittierenden Bildern erpresst zu haben. Durch Vorspiegelung ernsthaften Interesses an der Bildung einer gemeinsamen Liebesbeziehung und Täuschung über die eigene Identität brachte er die Geschädigte dazu, ihm sehr persönliche, teilweise auch intime Bilder zu übersenden. Im späteren Verlauf drängte er die Geschädigte immer intensiver, ihm mit Geld auszuhelfen. Nachdem die Betroffene hierauf nicht eingegangen war, drohte er, ihren Angehörigen und Bekannten die kompromittierenden Bilder zukommen zu lassen. Aus Angst und Scham übermittelte die Geschädigte ihm einen Betrag von 4.000,- EUR. Als der Beschuldigte sie sodann sofort zu einer weiteren Zahlung aufforderte, wendete sie sich an die Polizei.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizei Salzgitter konnten in kürzester Zeit die wahre Identität des Beschuldigten ermitteln. Am Dienstag, den 3.12.2019, vollstreckten sie mit Unterstützung der Polizei aus NRW mehrere Durchsuchungsbeschlüsse in Krefeld. Zudem wurde der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen erlassene Haftbefehl des Amtsgerichts Göttingen vollstreckt. Der erwerbslose Beschuldigte sitzt nunmehr wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Darüber hinaus besteht der Anfangsverdacht, dass der Beschuldigte ein identisches Vorgehen bereits bei mehreren Dutzend anderen weiblichen Betroffenen unternommen hat. Die Ermittlungen dauern an.

Matthias Pintak Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel Joachim-Campe-Straße 21, 38226 Salzgitter 05341/1897-104 pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de

Dr. Ehsan Kangarani Pressestelle der Staatsanwaltschaft Göttingen Waageplatz 7, 37073 Göttingen 0551/403-1726 STGOE-Pressestelle@justiz.niedersachsen.de

Rückfragen bitte an:

Matthias Pintak

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell