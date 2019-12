Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.12.2019 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Täter entwendeten aus einer Gartenlaube Werkzeuge.

Salzgitter, Lobmachtersen, Flachstöckheimer Straße, 03.12.2019, 17:00 Uhr-04.12.2019, 10:00 Uhr. Die Täter zerstörten mit brachialer Gewalt auf dem Gelände einer Gartenparzelle die hölzerne Flügeltür eines Gartenhauses. Aus dem Inneren des Gartenhauses und dem angrenzenden Schuppen wurden diverse Werkzeuge und Gartengeräte entwendet. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Polizei ermittelt gegen eine Frau nach Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Salzgitter, Chemnitzer Straße, 04.12.2019, 19:00 Uhr. Polizeibeamte wurden in ein Wohnhaus in der Chemnitzer Straße gerufen. Der Grund hierfür lag in dem Verhalten einer 37-jährigen Frau. Die Frau sollte sich widerrechtlich in dem Hausflur aufgehalten und zudem in dem Objekt randaliert haben. Die Ermittlungen der Beamten ergaben, dass die Frau offensichtlich durch ihr vorsätzliches Handeln eine Glasscheibe beschädigt haben soll. Die Frau habe zudem versucht, auf Polizeibeamte einzuschlagen und diese anzuspucken. Ein Beamter erlitt hierbei Verletzungen. Derzeit ermittelt die Polizei, ob die Frau unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden haben könnte. Ihr wurde daher eine Blutprobe entnommen. Gegen die Frau leiteten die Beamten mehrere Ermittlungsverfahren ein.

Radfahrer stand unter Alkoholeinfluss.

Salzgitter, Berliner Straße, 04.12.2019, 19:10 Uhr. Ein 67-jähriger Radfahrer konnte von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert werden. Erste Anzeichen deuteten auf einen Alkoholkonsum hin. Bei einer durchgeführten Atemalkoholmessung konnte ein Wert von 2,3 Promille festgestellt werden. Dem Mann musste daraufhin eine Blutprobe entnommen werden.

Pkw geriet in den Gegenverkehr.

Baddeckenstedt, Zur Rast, B6, 04.12.2019, 22:00 Uhr. Der 25-jährige Fahrer eines VW beabsichtigte nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem Tankstellengelände nach rechts auf die Straße Zur Rast einzufahren. Hierbei geriet er offensichtlich auf die Gegenfahrbahn und stieß hier frontal mit einem entgegenkommenden Lkw eines 41-jährigen Mannes zusammen. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Unfall verletzten sich beide Fahrer und ein 23-jähriger Insasse im VW leicht. Die Polizei ermittelt die Unfallursache. Der Schaden beträgt ca. 23.000 Euro.

