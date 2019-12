POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 5. Dezember 2019:

Polizei Salzgitter

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung

Mittwoch, 04.12.2019, gegen 07:30 Uhr

Am Dienstagmorgen kam es aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung an der Halchterschen Kreuzung zu einem Verkehrsunfall, an dem drei PKW beteiligt waren. Demnach missachtete ein 80-jähriger Autofahrer vermutlich aus Unachtsamkeit die Vorfahrt eines anderen PKW. Durch den Zusammenstoß wurde dieser PKW noch gegen einen weiteren, verkehrsbedingt wartenden PKW geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, ein PKW musste abgeschleppt werde. Der entstandene Schaden wird auf zirka 5000 Euro geschätzt.

Wolfenbüttel: Wochenmarkthändler bestohlen

Mittwoch, 04.12.2019, zwischen 14:00 Uhr und 14:15 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am Mittwochmittag aus dem unverschlossenen LKW eines Händlers des Wochenmarktes auf dem Schloßplatz einen hierin abgelegten schwarzen Rucksack der Marke "Eastpak" sowie eine Geldcassette. Im Rucksack und in der Geldcassette befanden sich diverse persönliche Papiere, ein Handy sowie Bargeld. Das Handy konnte später am Lessingplatz aufgefunden werden. Zum entstandenen Schaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

