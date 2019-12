Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 6. Dezember 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Roklum: Zigarettenautomat aufgebrochen, Bargeld entwendet

Mittwoch, 04.12.2019, 21:30 Uhr, bis Donnerstag, 05.12.2019, 10:30 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter vermutlich unter Zuhilfenahme eines Winkelschleifers das Geldfach eines Zigarettenautomaten auf. Aus dem Geldfach wurde dann offensichtlich das darin enthaltene Bargeld entwendet. Der Automat war an der Außenwand eines Vereinsheimes in Roklum, Winnigstedter Straße, angebracht. Zur entstandenen Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

