POL-BOR: Gronau - Illegal Angel ausgeworfen

Gronau (ots)

Einem Fall von Fischwilderei sahen sich Polizeibeamte am Sonntag in Gronau gegenüber. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Polizei verständigt: Er hatte am Vormittag vier Heranwachsende im Alter zwischen 15 und 20 Jahren beobachtet, die am sogenannten BSG-Teich an der Fabrikstraße saßen und angelten. Die jungen Leute erklärten, nichts von der bis Ende Mai bestehenden Schutzzeit gewusst zu haben - sie hätten lediglich die Angelausrüstung ausprobieren wollen.. Auch wenn sie bei ihrem Bemühen Erfolg hatten und schon vier Hechte in einer Reuse gelandet waren, dürfte die Freude daran nur von kurzer Dauer gewesen sein - sie handelten sich damit eine Strafanzeige ein. Die Beamten stellten die Angelausrüstung sicher.

