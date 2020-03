Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Drei Leichtverletzte bei Kollision

Vreden (ots)

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 12.300 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag in Vreden abgespielt hat. Eine 41-jährige Vredenerin wollte gegen 10.25 Uhr aus einer Einfahrt auf die Kreisstraße 16 einbiegen. Dabei übersah sie den Wagen eines 56-Jährigen, der auf der K16 aus Vreden kommend in Richtung Oldenkott fuhr. Der Vredener hatte noch wahrgenommen, dass sich das Fahrzeug der Frau näherte und eine Vollbremsung durchgeführt. Beide Beteiligte erlitten bei der Kollision leichte Verletzungen, ebenso eine 50-jährige Vredenerin im Auto des Mannes.

