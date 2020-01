Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Zweibrücken (ots)

Am 24.01.2020 kam es gegen 22:00 Uhr in der Uhlandstraße in Zweibrücken zu einer Gefährdung im Straßenverkehr, indem bei einem weißen VW Transporter durch einen unbekannten Täter vier Schrauben einer Aluminiumfelge entfernt wurden. Gegen 22:00 Uhr fuhr die ahnungslose Fahrzeugbesitzerin mit ihrem VW weg und bemerkte plötzlich einen leichten Schlag, woraufhin sie ausstieg und feststellen musste, dass der Reifen leicht eingeknickt war und sich fast vollständig vom Fahrzeug gelöst hatte. Ob ein Sachschaden entstand wird noch ermittelt.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat.

